Desde que comenzó la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de retos virales aparecieron en Internet, los cuales llegaron a convertirse en los preferidos por los internautas. Existen cientos de desafíos como estos, que cambian la temática o fondo. Ahora, te hemos traído una nueva prueba que te ayudará a entretenerse en estos tiempos de confinamiento. Eso sí, no te confíes, pues muchos usuarios aseguran que tiene un alto grado de dificultad.

A continuación, te mostraremos una imagen que ya recorre diferentes perfiles en la red social Facebook, la cual tiene como finalidad encontrar a las bananas que son diferentes al resto. No te dejes llevar por la combinación de colores, pues estos buscarán confundirte. Sin embargo, el azul de fondo y el amarillo característico de la fruta, puede ayudarte a lograr el objetivo.

Recuerda que deberás ubicar a las dos bananas que fueron mordidas. Presta mucha atención a la ilustración, puesto que deberás estar muy concentrado para poder encontrarlas. Además, solo tendrás 30 segundos para resolver este reto. Ubícate en un lugar donde haya poco ruido y demuestra tus grandes habilidades visuales. ¡Adelante!

Imagen del reto

Cabe destacar que si juegas con otras persona en simultáneo, el tiempo será quien antes de los jugadores o más lo encuentre primero. Es en ese momento donde termina este reto visual. La idea es jugarlo acompañado de tus familiares o amigos. Además, recuerda que ahora con el avance de la tecnología, puedes compartir un agradable momento con algún conocido que se encuentra a distancia.

Ubica a las dos bananas mordidas ocultas en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, te felicitamos por tus grandes habilidades visuales. Recuerda que puedes volver a intentarlo con más paciencia. Sigue las recomendaciones de manera ordenada para que no se te pasen algunas bananas.

Este reto lo publicó Noticieros Televisa y se viralizó rápidamente en Internet a causa de su alto grado de dificultad. Sin ninguna duda, se trata de un gran pasatiempo que te ayudará a relajarte en estos tiempos difíciles, donde además también podrás probar tus grandes capacidades.

Esta es la ubicación de las dos bananas mordidas en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

