Vamos, continuamos con los desafíos que tenemos para ti. Para la siguiente prueba, debes tener en cuenta que el juego del ‘ahorcado’ es uno en persona y otro en línea, por lo que debes ser muy responsable -confiamos en ti y en tu habilidades, pero no hagas trampas- para seguir los pasos detallados de este reto visual que consiste en encontrar el nombre oculto de este animal con las pistas que te brinda la imagen.

Como los diferentes reto o desafíos de los que hemos sido testigos a lo largo de estos meses en redes sociales, lo que debes hacer es despejar la mente y quitarte de encima los prejuicios que puedas tener. La idea es afrontar esta prueba con la mente libre, aunque no en blanco, para que puedas agudizarla y ubicar el nombre de este animal que no todos logran dar.

Por algo, este desafío ha sido tendencia entre los usuarios de las redes sociales de países como España, Argentina, Colombia, México o Estados Unidos, pues muy pocos han dado con la palabra requerida. Es más, a ellos les dieron solo 30 segundos, pero nosotros somos más benevolentes y te brindamos un minuto para que des con la respuesta.

IMAGEN VIRAL

Responde correctamente a qué animal corresponde la palabra oculta de este reto viral. (Napsix)

¿Pudiste encontrar la solución a este desafío visual? No te preocupes, pues sabemos que miles de usuarios no han podido completar con el reto por su alto grado de dificultad. Si llegaste hasta este punto, es porque eres una de las personas que se dio por vencido al no encontrar el error oculto en la imagen. De no ser así, te felicitamos y animamos a continuar con otras pruebas.

Si necesitas alguna pista para poder encontrarlas por ti mismo, ¿qué te parece si pones mucha más atención a las líneas del dibujo? Separa un poquito tu atención de los personajes principales y piensa en las estructuras. Ojo, no te dejes engañar por las triquiñuelas de la imagen y pon a prueba tu vista. Como anticipamos, la composición no es fácil de interpretar.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

A continuación, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Pues la respuesta que estabas buscando era sencilla. Sí, un animal de dos palabras no es común en el reino, pero sí hay algunos nombres compuestos o especies que se diferencian según de dónde provienen, algo que hace más difícil el reto. La palabra que estabas buscando era el tigre siberiano.

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

