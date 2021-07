Gracias a nuestro afán de provocarte menos situaciones de aburrimiento diarias, Depor te muestra un ejemplo de nuestra mochila de desafíos virales que vienen siendo tendencia en los últimos días y que ha puesto a miles de usuarios contra las cuerdas en la actualidad. Pensando en todos los lectores e internautas, que no quieren solo una distracción, estos desafíos son verdaderos problemas en redes. Es así que el siguiente viral ha puesto ‘en aprietos’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen? Adelante.

El primer objetivo de este nuevo desafío es que los cibernautas se entretengan y prueben sus capacidad visuales al momento de encontrar al objetivo de la imagen. Como bien sabemos, los juegos son una parte integral de todas las culturas, como también una de las formas más viejas de interacción social en la vida humana. En Depor, estamos acostumbrados a publicar este tipo de retos diariamente, por lo que te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido para que completes la prueba de una manera óptima.

No te vamos a engañar. La tarea no es para nada sencilla de realizar, menos si no tienes experiencia en este tipo de pruebas. Probablemente, te tomará un tiempo considerable hallar los rostros que hay en toda la imagen, pero no dejes pasar ningún detalle por encima. Como no hay ningún tiempo límite para cantar victoria en este desafío, todo normal. ¡No te rindas!

IMAGEN VIRAL

Ubica todos los rostros que hay en la imagen de este hombre del siglo XIX. (iProfesional)

Los retos visuales son perfectos para poner a prueba tu concentración y paciencia, por lo que podrás demostrar qué tan buena memoria tienes. En la imagen que te presentamos líneas atrás apareció una imagen de un hombre burgués, pero te pide hallar todos los rostros ocultos. Lo que tienes que hacer es encontrar es encontrar paz y no pasarte del tiempo límite.

¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 5 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 5 segundos más, porque con 10 en total es más que suficiente para responder acertadamente, pero si no lo logras, no te desesperes que la solución vendrá en el siguiente párrafo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que logró verlo, tranquilo, no te preocupes ni te sientas mal que te brindaremos la solución. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde están los rostros, los encontrarás en las imágenes respuesta. Mira nuestra galería. No obstante, te agradecemos por el intento.

Solución: aquí está un rostro de los que hay en la imagen de este hombre del siglo XIX. (iProfesional)

Solución: aquí está un rostro de los que hay en la imagen de este hombre del siglo XIX. (iProfesional)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

