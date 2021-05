A raíz de la pandemia acarreada por la COVID-19 (nuevo Coronavirus), los retos virales se convirtieron en pasatiempos regulares para muchos internautas en las redes sociales. Aunque no todos pueden completar los desafíos visuales por los complicado que pueden llegar a ser, creemos que existen diferentes vías para resolverlo. ¿Te animas a encontrar a la serpiente entre un grupo de sandías? La información necesaria para culminar el reto en la siguiente nota.

En países como México, España y Estados Unidos, el siguiente reto provoca más de un dolor de cabeza en los usuarios de las redes sociales que se esfuerzan por encontrar al reptil en medio de numerosas frutas del mismo color que la piel del animal. Esto genera una ilusión óptica que provoca que nuestro cerebro explote por la confusión, pero confiamos en tu enorme capacidad para diferenciarlos.

Sin embargo, el desafío se multiplica por dos cuando se coloca un límite de tiempo. Te retamos a que encuentres a la serpiente en menos de cinco segundos sin trampas, ni ayuda de algún amigo o familiar. Solo tú, junto a tu habilidad visual, podrán encontrar al animal oculto. ¿Te animas a descubrir en qué lugar se encuentra? No es difícil. Tú puedes.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra a la serpiente oculta entre las sandías en el siguiente reto viral. (Foto: Facebook)

Los desafíos suelen ser complicados de resolver y más si es que no estamos acostumbrados a practicarlos. Si no encontraste al reptil, no te desanimes. Son miles de usuarios en las redes sociales que fallaron en el intento, pero al menos se divirtieron en el reto. Y si llegaste a encontrar a la serpiente, formas parte del grupo selecto de personas que cuentan con una alta agudeza visual.

Parece que pasaron los 5 segundos y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

SOLUCIÓN DEL RETO

Como podrás en la solución, el reptil de color verde se encuentra en la zona inferior central de la imagen. Debes estar más atento/a a los detalles y a las formas de los objetos para distinguir entre ellos. De ese modo, resolverás con mayor facilidad los retos que te proponemos. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la segunda imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se ubica la serpiente oculta entre las sandías en el siguiente reto viral. (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

