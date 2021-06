Si bien es cierto que la tarea parece fácil, esta prueba se complica por la similitud de formas y colores entre la ‘M’ y las ‘N’ que hay. Ojo, nunca un viral de este tipo había despertado tanto interés en Internet. ¿Te animas? Buscar una letra nunca fue tan difícil. Como ya es costumbre en tiempos de pandemia, los retos virales continúan dando que hablar en todo el mundo debido a que suelen poner en serios aprietos a millones de cibernautas.

Actividades como esta se han vuelto muy populares en redes sociales y generan un momento de ocio que puede ser aprovechado con la familia, más ahora que muchos se encuentran aburridos y sin nada que hacer. Cada desafío posee cierta dificultad y es una misión para los usuarios, a quienes -incluso- les sirve para desarrollar habilidades como la atención y percepción.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, vale destacar que este tipo de retos generan una ilusión por la repetición de las figuras, lo que acentúa los colores iguales.

IMAGEN VIRAL

Ubica la letra ‘N’ entre las ‘M’ de este acertijo visual que la rompe en redes sociales. (Foto: Mdz Online)

¿Qué te pareció este desafío visual? ¿Fue conmovedor, fácil o muy complicado? Seguro que te pareció muy entretenido, también, pero sabemos que no es tan sencillo para muchos de los usuarios. Si eres de los que respondió acertadamente y en el tiempo límite, genial por ti. Si eres de los que no pudo dar con la respuesta, no te preocupes, que para eso estamos.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste al inquieto pajarito de los dibujos animados de ayer y hoy. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. A continuación, te revelaremos la ubicación de la respuesta. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se ubica la letra ‘N’ entre las ‘M’ de este acertijo visual que la rompe en redes sociales. (Foto: Mdz Online)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)