Lo que estás por ver es un reto viral no apto para cualquiera. En medio de la algarabía que ha generado el estreno de la nueva película de Batman, las redes sociales no tardaron en compartir este flamante acertijo visual referente al ‘Caballero de la Noche’. ¿Te crees en la capacidad de resolver esta prueba? Si bien no es Robert Pattinson al que tienes que buscar, todo lo que tienes que hacer en este desafío lógico es ubicar al héroe oculto entre los gatos de la imagen. El tiempo, por supuesto, es limitado, por lo que solo dispondrás de unos cuantos segundos para dar con la solución.

Este particular desafío logró volverse viral en redes sociales por el simple hecho de tener como protagonista a Batman, uno de los superhéroes más conocidos en el mundo de los cómics y las películas. En la figura se logra observar a decenas de gatos de color blanco, y en un pequeño espacio se encuentra el ‘Caballero de la Noche’, aunque en una versión caricaturizada.

Aunque para muchos les parezca sencillo de resolver, muy pocos lograron dar con la ubicación de Batman en este reto viral. No por nada el siguiente acertijo visual viene causando innumerables dolores de cabeza en redes sociales, donde la prueba ya es tendencia. ¿Quieres una pista? Lo único que podemos decirte es que prestes mucha atención a cada rincón de la imagen.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra a Batman entre los gatos de la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿Ya se cumplió el tiempo límite de cinco segundos? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Como bien podrás ver en la solución de este increíble reto viral que hoy te presentamos, resultó ser que Batman se encontraba escondido en la parte inferior de la imagen. Sin embargo, no cabe duda de que para encontrarlo debías estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantos gatos similares y del mismo color que el ‘Hombre Murciélago’. Una locura.

Solución: mira dónde se encontraba Batman en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lamborghini escapó de la policía con una espectacular maniobra en movimiento (Video: YouTube).