Presta atención a la imagen en cuestión e intenta dar con lo que está mal cuanto antes. Recuerda que tu tiempo es limitado, de lo contrario, la prueba pierde sentido. ¿Te crees en la capacidad de resolver este acertijo? Ojo, desde ya te advertimos que este reto viral es uno de los más complicados que verás en redes sociales. Superando a los ya famosos test de personalidad, el siguiente desafío visual viene causando todo tipo de reacciones entre los usuarios, que hasta a la fecha todavía no han logrado salirse atinarle a la respuesta.

Mira la imagen, observa con cautela, sin prejuicios, sin lo que crees que ya sabes. Echa un vistazo con tranquilidad y encontrarás la respuesta a un desafío visual que viene siendo tendencia en redes en el menor tiempo posible, es decir, solo 10 segundos. ¿Qué buscas? Pues el autor ha puesto -o quitado- algo a propósito, y tu misión es ubicar el ‘fail’ del hombre cruzando un puente.

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar las imágenes y buscar el error. ¿Así de fácil? Sí, solo que el gran detalle es que te el fallo es casi imperceptible. ¿Te crees capaz de hallarlo cuanto antes? Adelante.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

Pues si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. Así que no te preocupes, no es que no hayas formado parte del grupo de ‘genios’ que resuelven estos virales en cuestión de segundos, sino que quizás aún eres principiante. ¿Cuál era la respuesta? Pues resulta que no existe un río ‘a medias’.

Solución: mira dónde en encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales. ¿Quieres ver más acertijos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tú momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

