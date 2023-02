Hay retos virales tan difíciles que solo pueden ser superados por unas cuantas personas. Ese es el caso del desafío que motivó esta nota de Depor. ¿Qué es lo que debes hacer aquí? Simplemente hallar las nubes que están en la imagen. Si tienes ‘vista de halcón’ serás capaz de cantar victoria.

¿Quieres saber cuántas nubes hay en total en la ilustración? Está bien. Te diremos. Solo hay tres. El detalle es que cada una está perfectamente escondida entre las ovejas que aparecen en la ilustración, razón por la cual la tarea es muy complicada de realizar, pero no imposible como muchos piensan.

Para decir “lo logré” en el reto viral es importante prestar atención a los detalles de la imagen. No se ha establecido un límite de tiempo, así que debes aprovechar eso. Abre bien los ojos y no mires otra cosa que no sea la gráfica. Como ya te revelamos la clave del éxito, ahora todo depende de ti. ¡Adelante! ¡Demuestra tu capacidad visual!

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecian las nubes en esta ilustración. (Foto: dudolf.com)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Te cansaste de buscar las nubes y decidiste tirar la toalla? No te preocupes, aún puedes saber dónde están. Como no fuiste capaz de resolver el reto viral, te queda mirar la siguiente imagen para que conozcas la ubicación de cada una.

En esta imagen se indica dónde están las nubes. (Foto: dudolf.com)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es tu mejor alternativa de entretenimiento. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

