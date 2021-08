Los retos virales se convirtieron en una gran salida para el aburrimiento en tiempo de pandemia. Cada uno posee una peculiaridad y se caracterizan por ser entretenidos y del agrado de los cibernautas. Ahora, ¿tendrás la capacidad de resolverlo? El tiempo que se muestra es limitad por lo que debes calcular para salir con éxito de esta prueba. La lupa está oculta entre los relojes en la imagen que ya es tendencia en redes sociales.

Cientos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar una lupa en menos de 10 segundos. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que este objeto se camufló entre varios relojes. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

Este tipo de desafíos visuales son populares tanto en América como Europa. Aquellos vienen siendo tendencia en Internet y son publicados en diversas redes sociales. Ojo, el secreto está en buscar las diferencias y he aquí el reto. Vamos con la prueba para que lo hagas más rápido posible. En caso te rindas, la solución estará más abajo.

IMAGEN COMPLETA

El secreto está en buscar las diferencias y he aquí el reto. Vamos con la prueba para que lo hagas más rápido posible. En caso te rindas, la solución estará más abajo. Una lupa se encuentra entre todos los relojes de la imagen que parecen dar distintas horas como parte de la dificultad que presentamos hoy.

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, la lupa se encontraba en la parte inferior, casi en la esquina izquierda de la imagen. Sin embargo, resulta difícil hallarla en medio de todos los relojes, pues los colores no ayudan. La mayor dificultad no solo es encontrar la lupa, sino también mantener la mirada fija sin marearse.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Sigues revisando la imagen por varios minutos y no das con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos tú no lo lograrías (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más desafiantes y a tu nivel), por lo que te brindaremos una pequeña ayuda: mira más allá de lo evidente. ¿No bastó? Lamentablemente ya no podemos decirte más.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.