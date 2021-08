Es hora de mostrarte un reto viral o acertijo visual que posee mucho mayor dificultad de la que esperabas o has visto con anterioridad. Esta imagen es tendencia en redes sociales. Eso sí, te contamos que tienes un tiempo límite de 20 segundos para hallarlo porque esto incrementa el nivel a todo lo que deseamos buscar. En esta ocasión, hay una cereza que no tiene gusano en la imagen.

El desafío ya es parte de varias redes sociales como Facebook. Son pocos los usuarios que fueron capaces de superarlo, por lo que es considerado como uno de los más complicados que se han creado hasta el momento; sin embargo, tu opinión es la que más nos importa.

Confiamos en tu capacidad para salir airoso en este tipo de pruebas en el menor tiempo posible. Recuerda que así como tú, usuarios de otros países de América Latina, sea España, Estados Unidos, Argentina, Colombia o México, se han enfrentado a este acertijo y muchos de ellos salieron victoriosos. Pero, ojo, también hay muchos más aquellos que no lograron siquiera dar con la respuesta en más de un minuto.

IMAGEN COMPLETA

En esta ocasión tenemos una ilustración del húngaro Dudolf, quien nos muestra un montón de cerezas, que al parecer ya no son comestibles al tener gusanos... sin embargo, hay una que todavía no invaden, y será precisamente la que deberás encontrar en menos de 20 segundos. Sigue bajando para ver la imagen completa; más abajo estará la solución.

Este reto visual ciertamente tiene una dificultad elevada, es por ello que te dejamos una pequeña pista, para ver si te podemos guiar un poco más: la cereza que buscamos hace un pequeño efecto óptico entre cuatro gusanos, ¡presta más atención y la encontrarás en unos segundos!

SOLUCIÓN

Si no has encontrado la respuesta, la manzana sin gusano se encuentra a ligeramente a la derecha del tallo más centrado en la imagen, en donde cuatro gusanos se congregan y forman una especie de cuadrado; precisamente allí, detrás de ellos, se ve la cereza que no han invadido.

