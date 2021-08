Los nuevos retos virales o acertijos visuales se apoderaron de las redes sociales porque ayudan a distraer a aquellas personas que se encuentran en casa o sin muchas actividades por hacer. Son las plataformas quienes ofrecen todo tipo de contenido para entretener a los usuarios que se encargan de convertirlos en tendencias para poner a prueba la visión de cada uno.

Esta prueba visual no tiene mucho tiempo de haber aparecido en Internet, pero rápidamente se ha ubicado como una de las favoritas de miles de personas que viven en México, Estados Unidos y España. Miles de usuarios se esfuerzan al máximo para poder superarlo. ¿Te animas a participar? Pues el único consejo que te damos es el de prestar mucha atención a los detalles de la imagen completa antes de pasar al siguiente paso.

Ha revolucionado Internet esta imagen por lo complicado que es. Solo tendrás 15 segundos para hallar los objetivos de la ilustración. Como bien sabemos, esto se trata de un reto y, por ende, deberás limitarte a todo el enunciado que te hemos mencionado. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

IMAGEN COMPLETA

Esta semana se viralizó un divertido reto que dejó a muchos con dolor de cabeza y ganas de que llegue el verano. El challenge se basa en encontrar las 5 pelotas playeras diferentes escondidas en la imagen en menos de 20 segundos. ¿Te animas a intentarlo?.

No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN

Si bien suena fácil, muy pocos lograron distinguirlas. Debes prestar mucha atención a los colores y formas de cada pelota. Ya tienes el consejo, ahora ponlo a prueba. Si no pudiste encontrar las cinco pelotas de playa no te preocupes. Aquí podrás encontrar la respuesta del reto viral.

