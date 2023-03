El aburrimiento puede hacer que nuestro día sea malo. Si quieres combatirlo divirtiéndote de una manera sana, participa en este reto viral. Aquí debes averiguar qué es lo que no cuadra en la imagen, pero ojo: tienes que hacerlo en solo 7 segundos. ¡Créenos que no es mala idea prepararse antes de comenzar a buscar!

Eso último te lo decimos porque solo existe un camino para cantar victoria en el desafío. ¿Cuál es? El de asegurarse de tener los ojos bien abiertos para prestar mucha atención a cada detalle de la ilustración que, si no te has dado cuenta, es una creación de genial.guru, la cual ya circula en varias redes sociales.

Si te gustan los retos virales que poseen un límite de tiempo como el de esta nota, te informamos que en Depor hay muchos así, tal es el caso del desafío que consiste en ubicar al jinete en la pintura de un caballo. También está la prueba donde debes indicar hacia qué lugar se dirige un autobús.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia lo que no cuadra en la ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Este reto viral apunta a ser uno de los más difíciles de la semana. Si no fuiste capaz de superarlo, no hay ningún problema. En este punto de la nota vas a conocer qué es lo que no cuadra en la imagen.

En esta imagen se indica qué es lo que no cuadra. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que hará que te diviertas sanamente. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.