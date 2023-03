Si te cansaste de participar en acertijos visuales y ahora quieres saber más sobre tu persona, este test de personalidad es la mejor alternativa para ti. Con la prueba podrás conocer si eres alguien inteligente o no. Para saberlo, simplemente vas a tener que decir qué viste primero en la imagen. ¡Nada complicado!

¿Aún no te animas a dar esa respuesta? Déjanos contarte que muchos usuarios estuvieron como tú. Al principio no sabían si era una buena idea aprovechar su tiempo libre para sumarse a este test. Cuando eventualmente lo hicieron se dieron cuenta que no cometieron una equivocación. Y es que los resultados los dejaron sin palabras.

Pero justamente sobre esos resultados debemos aclararte que no tienen validez científica. Hay quienes aseguran que sí, pero créenos que esas personas solo buscan engañar a otras. En Depor, en cambio, siempre te informamos lo que es. ¡Ya sabes! Así como este test, no olvides que también está el que es capaz de revelar el mayor temor de tu vida.

Instrucción para el desarrollo del test de personalidad

En la imagen de este test de personalidad no hay muchas opciones. Solo están el mapamundi y los rostros. Como cada opción presente en la ilustración posee un significado distinto, te pedimos que no mientas a la hora de indicar lo que viste primero. Si no respondes con sinceridad, no recibirás la información correcta sobre tu persona. ¡Ojo!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el mapamundi y los rostros. Para que conozcas si eres inteligente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Mapamundi:

Si viste primero el mapamundi, eres cortés, generoso(a), atento(a) y creativo(a). Te preocupas bastante por lo que otros opinan de ti y eso te limita a hacer muchas cosas. Das buenos consejos. A veces no logras concretar tus planes.

Rostros:

Si viste primero los rostros, destacas por tu simpatía y carisma. Eres extrovertido(a), inteligente y una fuente de inspiración para muchas personas. No te privas de nada porque, para ti, la vida es una sola y muy corta. Haces amigos fácilmente. Entablas conversaciones con desconocidos sin problemas. No pasas desapercibido(a).

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que puede revelar cuál es tu verdadera forma de ser. Generalmente, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta hará que el usuario conozca cómo es realmente.