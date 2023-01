Hay retos virales que son casi imposibles de resolver. Bueno, el que te presentamos aquí es uno de ellos. Y no estamos exagerando al decirlo. Tu tarea en este desafío es identificar qué es lo que no cuadra en la imagen. Debes hacerlo en menos de 10 segundos. Prepárate antes de participar.

El límite de tiempo hace que la tarea sea muy complicada de realizar. A simple vista no parece que haya algo malo en la ilustración, pero realmente sí hay una equivocación. Si estás concentrado(a) en tu misión, acabarás detectando el error. Esa es la verdad. ¡La pelota está en tu campo!

Luego de haber participado en el reto viral, no dudes en compartirlo con tus familiares y amigos para que más personas pasen un agradable momento, así como tú. Ten en cuenta que este desafío no solo divierte a sus participantes, sino que también pone a prueba la visión de cada uno.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Puedes identificar lo que no cuadra en la imagen? Tienes que hacerlo en menos de 10 segundos. (Foto: Daniil Shubin / genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Debido al límite de tiempo, son contadas las personas que fueron capaces de identificar lo que no cuadra en la imagen. Si tú pudiste hacerlo, ¡felicidades! Pero si en caso no, ¡arriba esos ánimos! El mundo no se acabará por ello. A continuación sabrás cuál es el error en la ilustración.

En esta imagen se indica qué es lo que no cuadra. (Foto: Daniil Shubin / genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que hará que tengas un día muy divertido. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. En necesario mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

