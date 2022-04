¿Cuál de ellos no es bombero? ¿Puedes descubrir cuál es el impostor? En este reto viral miles de usuarios en Facebook y demás redes sociales no lograron descubrir la solución. Cerca del 98% de internautas se equivocó al intentar hallar la respuesta de este acertijo viral, pues no ven con detenimiento el detalle que los ayude a tener éxito.

Lo único que debes hacer en este reto visual es mirar con atención cada detalle que aparezca en la ilustración. Cualquiera de ellos, por más absurdo que creas seguramente te servirá para hallar la solución. ¿Notaste algo extraño? Que te parece si miras los implementes de ambos bomberos.

Llegado a este punto es bastante probable que hayas encontrado la solución de este reto viral. Si ocurrió todo lo contrario pues no te preocupes, ya que tal y como dijimos al inicio fueron muy pocos los internautas que encontraron la solución.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Revisa la imagen a detalle y trata de encontrar cuál de ellos no es bombero en este reto viral.| Foto: genial.guru

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Para este acertijo visual no existe límite de tiempo ni de oportunidades. Puedes intentarlo cuantas veces quieras y puedas. Pero si ya te diste por vencido, aquí te mostraron cuál de los dos no es bombero y también la explicación de la solución.

Aquí te dejamos la solución del reto viral. El hombre que no es bombero es el de la izquierda, pues le falta un guante y no se ensució durante el incendio.| Foto: genial.guru

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cómo se hace un acertijo?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.

¿Cómo se resuelve un acertijo?

Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad de deducción. La resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar preguntas, señala Wikipedia.

¿Cómo se define un acertijo?

Un acertijo es un cierto tipo de reto, juego o pasatiempo mental, en el que se le ofrece a alguien un enigma, formulado de manera puntual y específica, para que intente dar con su solución, precisa concepto.de.