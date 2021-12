La imagen es sencilla, lo que te pide el reto viral no es nada fácil. Es más, demasiado complicado para mentes frágiles o vistas imperfectas. Teníamos que decirlo y lo escribimos. Es así, no cualquiera puede enfrentarse a esta prueba viral sin salir mareado o con síntomas de derrota, porque se trata de uno de los desafíos que muchos prefieren evitar si quieren pasar por un gran momento de diversión u ocio. Pero, basta de palabras, veremos el acertijo visual en el que solo tienes 10 segundos para dar con la respuesta.

Ahora bien, veamos por completo este desafío que viene dando la hora en redes sociales. Tienes solo 10 segundos, pero podrían ser más, todo depende de ti. Queremos que puedas resolverlo por ti mismo, que encuentres todos los rostros de este desafío, pero si no logras hacerlo, recuerda que siempre te brindaremos la solución líneas abajo. Por ahora, mira la gráfica completa.

¿Acaso es tan complicado este desafío visual? Tienes que mirar más allá de lo evidente, aunque suene un poco redundante. Claro, no tienes una espada del augurio, tampoco eres León-O, pero seguro tienes una mente muy entrenada para estos desafíos. Solo tu experiencia lo dirá, pero no dejes pasar un solo detalle de la imagen para poder dar con todo lo que te pide.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra todos los rostros posibles en la imagen de las tres señoras en solo 20 segundos. (Fotos: Facebook)

¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 10 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 10 segundos más, porque con 20 en total es más que suficiente para responder acertadamente, pero si no lo logras, no te desesperes que la solución vendrá en el siguiente párrafo.

Si quieres una pista, será muy sencillo: hay cinco rostros además de los tres de las señoras que, obvio, no cuentan para este reto viral. Pero vamos, ya tienes una gran pista, ahora solo queda ubicar esos rostros. Seguro que podrás con ello, pero tenemos que decirte que ya corren los segundos, así que deja de perder más segundos y mira la imagen en todo su esplendor.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Son dos las alternativas por las que llegaste hasta aquí: o encontraste la solución más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos, o es que no pudiste, te superó el reto y buscas la solución. De una u otra forma, estamos para ayudarte y brindarte la respuesta que tanto buscabas. No dejes de ver la imagen a continuación. ¡No te olvides de retar a tus amigos o familiares en nuestros desafíos!

Solución: aquí se encuentran todos los rostros posibles de la imagen de las tres señoras. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

