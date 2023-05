Hoy no es un día cualquiera. Hoy tienes la posibilidad de participar en un reto viral que te divertirá y pondrá a prueba tu visión al mismo tiempo. ¿En qué consiste? Tienes que identificar a los perros que están completos en una imagen. Ojo que solo cuentas con 9 segundos para hacerlo.

Si realmente quieres cantar victoria en el desafío, no dudes en observar detenidamente la ilustración. Créenos que esa es la clave del éxito. Cada segundo es fundamental. No lo desperdicies mirando otra cosa que no sea la gráfica. Si quieres que te ayudemos un poco más, te indicamos que solo hay dos canes completos.

Ahora que ya recibiste toda la información que consideramos necesario, es momento que demuestres toda tu capacidad visual con este reto viral. Esperamos que digas “lo logré” y que luego te animes a participar en otros desafíos, como el que consiste en encontrar 2 rostros en una imagen, pero en solo 10 segundos.

Imagen del reto viral de los perros completos

En esta ilustración, que posee un fondo de color amarillo, hay bastantes perros, pero solo unos cuantos están completos. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

Como llegaste a este punto de la nota podemos suponer que no fuiste capaz de superar el reto viral. No te sientas mal si eso es lo que pasó. No siempre se puede ganar. Ahora mismo sabrás cuáles son los perros completos en la imagen.

En esta imagen, cuyo fondo es de color amarillo, se indica dónde están los perros completos. (Foto: genial.guru)

