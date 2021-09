¿Preparado para lo que estás por afrontar en esta ocasión con el reto viral que te presentamos? Te advertimos de antemano que este desafío es uno de los favoritos en redes sociales, tendencia número uno en diversas plataformas. Presta mucha atención a cada detalle de esta nota y comparte el reto viral con tus amigos en donde sea, cuando sea, todo con tal de que los pongas al límite. Lo que debes hacer es encontrar el error en la imagen y supera al 95% que no lo hizo en solo 10 segundos.

Muchos usuarios fallan en la respuesta de este desafío, pues solo unos ‘genios’ lo encuentran rápido. A un pequeñísimo porcentaje, esos 10 segundos son “demasiado”. Este desafío visual es de los favoritos en redes sociales y sabrás el motivo una vez que decidas enfrentarlo a continuación. Tómate un respiro en el día e intenta dar con la solución.

Te contamos que este viral no está logrando ser resuelto así nomás por los usuarios de las redes sociales. Entendemos que ya pasaron varios segundos, así que te dejamos correr unos cuantos más. ¿Podrás dar con la solución? ¿Ya viste la imagen? Mira con detenimiento, rasgo por rasgo, detalle por detalle y con la tranquilidad necesaria para dar con la respuesta.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra el error en el reto de la casa de campo que es tendencia en redes sociales (Foto: Facebook)

MÁS VIRALES PARA TI

¿Fue fácil resolverlo? ¿Consideras que debemos darte más tiempo para ubicar ese erro en la imagen? El desafío es muy comentado en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, México y España. Si eres un amante de las pruebas visuales, este reto viral es el indicado para ti. No lo dudes más y participa. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares.

Parece que pasaron los 10 segundos totales y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. Pues es fácil: líneas atrás, te pedimos que mires con atención los árboles, que el viento es pieza fundamental de este desafío y que sopla para todos. Sí, porque si sopla para la izquierda, ¿por qué el humo de la chimenea sopla para el otro lado? He ahí el error.

Solución: aquí se encuentra el error en el reto de la casa de campo que es tendencia en redes sociales (Foto: Facebook)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se vuelve viral la reacción de un gatito al reconocer a su exdueña fallecida en un video, sus actuales amos afirmaron que los ojos del felino se humedecieron al reconocerla. (Fuente: The Paw)