Cada vez que veas una imagen que es tendencia en Internet como este desafío lógico, trata de seguir paso a paso lo que te dice el enunciado de la nota y no dejes pasar ningún detalle. Si eres un fanático de ‘Dragon Ball’, el reto viral de hoy será más que acogedor para ti. ¿Te animas a resolverlo? Una vez más, las pruebas visuales han vuelto a liarla en redes sociales, donde millones de usuarios han hecho hasta lo imposible con tal de dar con la respuesta. Abre los ojos, observa con detenimiento y demuestra de qué estás hecho.

Recuerda que este tipo de notas sobre retos virales, acertijos o desafíos ayudan a mejorar nuestra habilidades cognitivas, además de ponernos en alerta ante cualquier estímulo externo con el que nos podamos encontrar en nuestro día a día. Sin embargo, no será del todo gratificante si es que no pones de tu parte y sigues al pie de la letra lo que exige la nota.

Te podemos decir que si eres un fanático de este anime, el desafío de hoy será más que acogedor. Sabemos que no eres Bulma ni Gokú, mucho menos tienes un radar del Dragón para ubicarlos exactamente, pero puedes desarrollar tus habilidades visuales. Tu misión es resolver este acertijo que es tendencia en 10 segundos, algo que pocos pueden lograr.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la esfera de 4 estrellas oculta en el reto de Dragon Ball (Foto: Facebook).

Ya pasaron uno segundos desde que comenzaste a resolver este acertijo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Pudiste resolver este acertijo visual durante el tiempo que se estimó? Si es así, felicitaciones, si no pudiste lograrlo aún, tómate unos segundos más y trata de ubicarlo por tus propios méritos, que igual tenemos la respuesta para ti. No te des por vencido aún.

SOLUCIÓN DEL RETO

Llegamos al lugar y momento en el que muchos están pensando si realmente están a la altura de estos desafíos. Algunos no lo lograron, otros quedaron cerca, pero la idea es divertirse y no estresarse. Como podrás ver en la imagen de abajo, no era tan complicada la solución, por lo que te pedimos que no lo dejes pasar y sumes a más usuarios en este desafío visual.

Solución: mira dónde se encontraba la esfera de 4 estrellas oculta en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año.