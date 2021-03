Los retos virales están viralizándose en Internet a causa de que muchas personas buscan entretenerse en tiempos de confinamiento. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que se ha convertido en tendencia en redes sociales como Facebook. Deberás ubicar la figura de una mujer joven que se encuentra oculta en la imagen en tan solo 60 segundos. ¿Qué esperas? Adelante, échale un vistazo y demuestra tus habilidades visuales.

Depor siempre se preocupa por entretenerte en estos tiempo difíciles de pandemia por el COVID-19, a través de retos o test psicológicos. Eso sí, estos parecen fáciles de resolver en un inicio; sin embargo, realmente no lo son, puesto que cada desafío tiene elementos que desvían tu mirada al momento de tratar de ubicar al objetivo. ¿Estás listo?

IMAGEN COMPLETA

Como verás en la siguiente imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como tu pensabas. Pero confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿El tiempo? Solo tendrás 60 segundos para resolver este reto. Eso sí, en caso no logres ubicar al objetivo, líneas más abajo encontrarás la respuesta.

Encuentra la figura de la mujer joven oculta en este nuevo reto viral. (Foto: Twitter)

¿Qué pasó? ¿No pudiste ubicar a la mujer joven oculta en la imagen? No te preocupes, pues te damos 20 segundos más para tratar de ubicarla. En caso no trates de conseguir el objetivo, no te desanimes y averiguar su ubicación en las líneas de abajo.

SOLUCIÓN DEL RETO

Esta es la ubicación de la mujer joven oculta dentro de la imagen. (Foto: Facebook)

Como te lo prometimos líneas más arriba, aquí te brindamos la respuesta de este desafío que solo el 5% pudo resolver. Como podrás apreciar en la imagen, la figura central es una anciana con los ojos cerrados. Pero si prestas mucha atención, podrás observa el perfil de la mujer joven en la nariz de la persona central. No te desanimes, puesto que muchos usuarios de Facebook tampoco pudieron resolverlo en 60 segundos.

¿Te gustó el reto? ¿Crees que fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con esta rigurosa prueba. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

