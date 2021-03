Entre los últimos retos virales que se han vuelto populares en Internet tenemos una imagen que muestra numerosos pandas por todos lados y tan solo una pelota, que es lo deberás hallar en la prueba. ¿Te sientes preparado para una prueba de este nivel? Adelante. Demuestra ser digno de esta viral en los siguientes párrafos. Ojo, y más vale que lo consideres, te advertimos que el reto no es apto para cualquiera.

Según hemos señalado en el titular de la nota, la imagen esconde una pelota entre una multitud de pandas. ¿Te imaginas dónde se puede encontrar? ¿Estará en uno de los extremos o al centro? Bueno, lo cierto es que en países como Estados Unidos, México y España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas que han manifestado lo complicado que es cumplir el reto.

Muchos usuarios que navegan en Facebook han querido hallarla, pero pocos han logrado concretar dicho objetivo. Dicho esto, te dejamos la postal no sin antes decirte que deberás mirarla detenidamente y dar tu respuesta en segundos. Recuerda, el tiempo es limitado, por lo que poner a prueba su percepción y rapidez mental nunca fue tan difícil como ahora.

IMAGEN COMPLETA

Como bien verás en la imagen líneas más abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese balón e intenta no marearte con los pandas. Te damos unos segundos más y, si no consigues hallarlo, te mostramos en dónde se encuentran.

Encuentra la pelota de fútbol oculta en el reto viral de los osos pandas de la imagen (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, la pelota en cuestión se encontraba oculta en la parte derecha de la imagen. Sin duda, quien haya diseñado este reto visual lo hizo para que pases el tiempo poniendo a prueba tus habilidades mentales y tus capacidades de percepción en todo momento. Sin embargo, bien dicen que nada es imposible.

Solución: mira dónde se encontraba el balón oculto entre los pandas en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

