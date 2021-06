No hay nada más relajante que un día de ‘picnic’ al aire libre, bajo un clima agradable y lleno de áreas verdes. Claro, todo bien hasta que los pájaros hacen su entrada. Todos sabemos que un ave puede arruinarte un ‘momentazo’ con todo lo que puede salir de ellos, así que revisemos bien la imagen de este reto viral, ya que puedes solucionar este problema. Identifica todos los pájaros que hay en esta imagen del desafío visual para que no te suceda nada, pero hazlo solo en 10 segundos. ¿Preparado? Vamos.

Estos retos virales suelen ser los mejores que podamos encontrar en ciertas horas del día. Y es que suele ser un poco complicado tratar de resolver acertijo en los que no tenemos certeza de lo que buscamos o lo que tenemos que buscar es demasiado complicado. En cambio, esta imagen es, en sí misma, alentadora, relajante y supone un desafío de los más sencillos.

Pruébate resolviendo un reto viral que ha sido muy comentado en redes sociales de España, Argentina, Colombia, Estados Unidos o México por su complejidad. Muchos usuarios lograron resolverlo a pesar del límite del tiempo, otros no tuvieron tanta suerte de lograrlo, pero igual pudieron salir contentos tras intentarlo. ¿A cuál perteneces? Veremos la siguiente imagen.

IMAGEN VIRAL

Ubica aquí y ahora los cinco pájaros que hay en la foto y que solo un ojo entrenado logra ver en 10 segundos. (Vanguardia/Facebook)

Los retos visuales son perfectos para poner a prueba tu concentración y paciencia, por lo que podrás demostrar qué tan buena memoria tienes. En la imagen que te presentamos líneas atrás aparecieron varias aves y muchos árboles. Lo que tienes que hacer es encontrarlos porque están esparcidos en la ilustración, pero debes hacerlo solo en el tiempo límite.

¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 10 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 5 segundos más, porque con 15 en total es más que suficiente para responder acertadamente, pero si no lo logras, no te desesperes que la solución vendrá en el siguiente párrafo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Son dos las alternativas por las que llegaste hasta aquí: o encontraste la solución más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos, o es que no pudiste, te superó el reto y buscas la solución. De una u otra forma, estamos para ayudarte y brindarte la respuesta que tanto buscabas. No dejes de ver la imagen a continuación o la segunda de nuestra galería. ¡No te olvides de retar a tus amigos o familiares en nuestros desafíos!

Solución: aquí se ubican los cinco pájaros que hay en la foto y que solo un ojo entrenado logra ver. (Vanguardia/Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

