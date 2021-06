Las únicas limitaciones que existen en este tipo de desafíos son las de nuestros conocimientos o nuestra visión en el presente. Y sí, porque esos animales se escondieron de tal forma para darnos la idea de que todo lo que rodea la gráfica del espacio solo plantas que solemos tener fuera de nuestra casa o en un jardín, pero algo está fuera de lo normal. Así que lo que te pide el reto que es viral en diferentes redes sociales en la actualidad por su gran dificultad.

Mira la foto viral en cuestión aquí debajo y responde rápidamente: ¿puedes encontrar esos animales entre las plantas? Cuando la duela de la casa se dio cuenta de que habían algunos animales ahí, la foto había obtenido miles de reacciones, la mayoría proveniente de usuarios que afirmaron sentir dolores de cabeza tras no poder hallar esos bichos en solo 10 segundos. Sin duda, el desafío no es apto para cualquiera.

La visión puede jugarte una mala pasada en este tipo de desafíos, más que todo porque la coloración -solo verde y negro- no permite diferenciar con exactitud los objetos que hay dentro de la gráfica. Además, lo que te pedimos también tiene una forma singular, pues no te podemos decir qué tipo de animales son, lo que hace aún más complicado este desafío. Pero vamos, confiamos en tus habilidades.

IMAGEN VIRAL

Ubica los tres animales que te pide el acertijo visual en solo 10 segundos. (Facebook)

Tal y como podrás haber visto en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo además de los 10 segundos? Adelante, tómatelos y encuentra ese resorte, pero ya no te tomes más tiempo que el que te mencionamos, solo así podrás reforzar tus habilidades. Ahora, si no consigues hallarlo, abajo te ayudamos con la solución.

SOLUCIÓN DEL RETO

Bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que logró verlo, tranquilo, no te preocupes ni te sientas mal que te brindaremos la solución. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde está el resorte, solo dirige tu vista por toda la imagen y ahí los encontrarás. ¿Cómo los podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. Mira la tercera segunda de nuestra galería o la siguiente imagen. No obstante, te agradecemos por el intento.

Solución: aquí se ubican los tres animales que te pide el acertijo visual. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

