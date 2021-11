Nunca fue tan difícil encontrar una diferencia, así que si lo resuelves en el menor tiempo posible, ¡eres un crack! En la vida real, son divertidos, diversos y algunos muy salvajes, pero animadamente, son tan tiernos que hasta te gustaría jugar con ellos en la imagen que tenemos para ti. Hoy no tienes que hacerlo, pero sí ponerte las pilas para estar ‘despierto’ en el desafío visual que consiste en ubicar al siempre querido pony que es diferente al resto de esta gráfica tendencia en las redes sociales.

Como ha sido a lo largo de nuestros días en confinamiento o durante este largo casi dos años de pandemia por el coronavirus (COVID-19), las redes sociales nos han brindado una gran gama de opciones para distraernos, pero no solo ocio barato, sino también el de calidad, el que puede ayudarnos a mejorar nuestra sistema cognitivo en la actualidad.

Para darte una pequeña idea de lo que encontrarás en el siguiente desafío, que ha sido muy comentado y tendencia en las redes sociales de países como España, Argentina, Perú, Colombia y México, los monos se juntaron de tal forma que te dará la sensación de que todos son iguales, pero hay uno camuflado entre ellos para que lo encuentren en solo tienes 5 segundos. ¿Podrás hacerlo?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra al caballo distinto entre los demás de este desafío visual en solo 5 segundos. (Radio Mitre)

¡Muy bien hecho! Te felicitamos por dar con él en el tiempo que estableció la nota. ¿Qué? ¿No has podido dar aún con ese caballito tan tierno? Lo sentimos, pero te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver. Y ojo, no te sientas mal, es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Tranquilo, te brindamos algunos segundos más. ¿Puede que con 5 segundos adicionales des, efectivamente, con ese equino? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Este es el párrafo al que no queríamos que llegues -pensábamos que lograrías resolver le desafío por ti solo-, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución: aquí se ubica el caballo distinto entre los demás de este desafío visual. (Radio Mitre)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

