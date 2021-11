¿Buscas un reto viral que te ayude a poner a prueba tus habilidades visuales? Encontraste el lugar perfecto. Las estadísticas indican que solo el 2% consiguió dar con la respuesta, por lo que hay un 98% de personas que no lograron cantar victoria, confirmando así el nivel de dificultad de este acertijo. Esta imagen te permitirá desarrollar tus habilidades de observación y destreza.

¿Qué tienes que hacer? Las instrucciones son bastante simples, pero ten mucho cuidado. Su alto nivel se dificultan hizo que muchos tiraran la toalla, así que no dejes que eso te engañe o no cantarás victoria. Solo debes encontrar las letras “A” de la imagen.

Este reto es un divertido juego, pero también te hará sudar. Podrás reforzar tu poder de observación, paciencia y talento para resolverlo. En la imagen se ve una especie de sopa de letras que únicamente contiene los números 4 o eso parece. Recuerda que tienes 20 segundos para hacerlo.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Cuántas letras A puedes encontrar entre los números? (Foto: El Heraldo de México)

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar las letras A. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 20 segundos para hacerlo. No mires la respuesta si aún no lo has intentado.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Aunque son figuras muy parecidas, sí se pueden encontrar las letras A de manera sencilla. Por eso, te decimos que son cuatro las letras que estaban de intrusas entre los números 4.

Una está en la parte superior, del lado izquierdo. Hay dos del lado derecho, en la misma columna y la última se encuentra del lado izquierdo, a la mitad de la columna. Con un poco de concentración y atención era posible encontrarlas todas. Así que, ya sabes cómo resolver este problema y se lo puedes compartir a tus conocidos, para ver si a ellos les va mejor o peor que a ti.

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?





