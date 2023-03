Los acertijos cerebrales se convierten en retos virales cuando se resuelven con el pensamiento creativo. Así como el que el día de hoy Depor ha preparado especialmente para ti y que consiste en que encuentres al objeto que no tiene par en la imagen que te dejaremos líneas abajo. Para esto solo tienes un tiempo máximo de 15 segundos. ¿Crees poder lograrlo?

Este tipo de desafíos visuales son una forma divertida de conocer tu nivel de inteligencia en función al tiempo en que te demores para dar con la respuesta correcta. Además, requieren de una manera un poco diferente de pensar, ya que la respuesta no se encuentra justo al frente de ti, como en otras situaciones.

Para cantar victoria en este ejercicio mental deberás analizar el problema y llegar a la solución explotando al máximo tus habilidades analíticas. Como siempre, te dejaremos la respuesta más abajo, así que asegúrate de no desplazarte demasiado para no verla y hacer trampa. ¡Suerte!

Instrucciones para el desarrollo del reto viral

En la ilustración que verás deberás identificar al objeto que no tiene su par dentro de la sala, es decir, el siguiente desafío consiste en hallar a la cosa que no se repite en la imagen. La superficie de apoyo o el sillón no cuenta. Recuerda que solo tienes 15 segundos. ¿Crees que puedas lograrlo?

Mira aquí la imagen del reto viral

En este divertido acertijo visual, trata de identificar el objeto que no tiene su par dentro de la sala. (Foto: Brightside.com)

Mira aquí la solución del reto viral

La respuesta era bastante simple, pero engañosa. Si observas cuidadosamente todos los objetos podrás identificar que el objeto que no tiene par en la sala es el control remoto que está al medio del sofá. En la imagen que te dejaremos a continuación lo hemos encerrado en un círculo para que te sea más fácil identificarlo.

La respuesta a este cuestionario mental es que el control remoto no tiene su par dentro de la sala de estar. (Foto: Bright Side)

Divertido, ¿verdad? No olvides que en Depor tenemos una diversidad de retos virales y acertijos visuales para grandes y pequeños, los cuales te ayudarán a mejorar tus habilidades cognitivas, resolución de problemas y la agudeza de tu memoria.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.