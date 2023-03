Hoy te traemos un ejercicio mental que pondrá a prueba tu visión y te ayudará a conocer qué tan buen observador eres. A través de una ilustración vintage con ilusiones ópticas te retamos a descubrir al conejo escondido en un tiempo máximo de 21 segundos ¿Crees poder lograrlo? ¡Comencemos!

Las ilusiones ópticas son figuras alucinantes, fascinantes y cambiantes que desafían cómo el cerebro de las personas percibe las cosas. Las combinaciones específicas de color, luz y diferentes patrones pueden llegar a engañar a nuestra mente. Por tanto, este tipo de imágenes siempre brindan una visión fascinante de cómo funciona nuestra materia gris.

Es por ello por lo que se han convertido en parte del psicoanálisis, porque arrojan algo de luz sobre cómo percibimos las cosas. Una gráfica de este tipo se puede ver en el rompecabezas que te presentaremos continuación donde la cara de un conejo se esconde en la figura de un halcón. ¿Crees poder hallarlo en 21 segundos?

Instrucciones para el desarrollo del acertijo visual

La siguiente ilustración es una imagen antigua que se publicó como American Puzzle Card y pide que los participantes encuentren la cara oculta del conejo dentro de la imagen de un halcón en 21 segundos o menos. Este desafío es solo una forma divertida de evaluar tu visión y tus habilidades de observación.

Mira aquí la imagen del reto viral

Las personas con un coeficiente intelectual alto pueden detectar al conejo oculto dentro de esta imagen. (Foto: American Puzzle Card)

Mira aquí la solución del reto viral

Pudo parecer demasiado complicado detectar la cara oculta del conejo, pero si miras entre las alas del halcón podrás encontrar la cabeza del conejo. Para tu comodidad la hemos resaltado en la imagen que te dejaremos abajo. Si lograste dar con la solución en el tiempo estipulado podría ser una señal de que eres un excelente observador y que tienes una muy buena vista.

Se ha afirmado que si logra detectar la cara oculta del Conejo en solo 21 segundos, podría ser una señal de su extraordinaria inteligencia o de su alto nivel de coeficiente intelectual. (Foto: American Puzzle Card)

¿Has podido resolverlo? Si habías dado con la solución, te felicitamos por ello. La verdad es que este acertijo no es de los más fáciles. Por el contrario, si no has podido solucionarlo, lo sentimos. Sea como fuera, ahora ya tienes la oportunidad de compartirlo con tus amigos a ver si ellos son o no capaces de dar con la clave.

¿Qué beneficios tienen estos ejercicios?

La realización de los acertijos visuales aporta a nuestra mente numerosos beneficios, que van desde la mejora de nuestro rendimiento intelectual y el incremento de nuestra esperanza de vida, hasta contribuir a reducir el riesgo de que se produzca un deterioro cognitivo.