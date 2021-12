En un primer momento parece ser que no hay ningún animal en la foto, pero si observas con detenimiento, te darás cuenta que está oculto en un lugar que menos te lo esperas. Se trata de un reto viral muy complicado donde solo el 1% de persona logró resolverlo en el primer intento. ¿Estás listo?

Por ello, en esta ocasión te traemos un acertijo visual con un nivel de dificultad muy elevado, sobre todo porque solo el 1 por ciento consiguió llegar a resolverlo. Al principio se ve fácil, pero mientras más lo observes comprenderás por qué muy pocos han cantado victoria y la gran mayoría tuvo que pedir ayuda para solucionarlo porque no podían ver la solución por ningún lado.

Te mostramos la ilustración publicada originalmente por genial.guru, y en la que se puede observar una pradera de claves rojos al atardecer, sin embargo allí se oculta un loro perfectamente camuflado tanto en forma como por su color similar. Lo que tendrás que hacer es encontrar el objetivo en el reto viral de hoy.

Imagen completa del reto viral

¿Puedes ubicar al loro entre los claveles? Este reto viral enloqueció las redes sociales. | Foto: genial.guru

Solución del reto viral

¿Terminó el tiempo y no pudiste hallar al loro oculto entre los claveles? Bueno, no te sientas mal porque eres parte del 99% de personas que no lo logró. Pero ahora te darás cuenta que el loro tenía el mismo color y estaba camuflado en uno de los pétalos; incluso, miraba a la cámara pero pasó muy desapercibido. ¿Qué tal te pareció este reto viral?

Aquí te dejamos la ubicación del loro oculto entre los claveles.| Foto: genial.guru

