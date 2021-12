Mira la sopa de letras con mucha atención, concéntrate y trata de resolver el reto viral más complicado del 2021. Este es un acertijo visual donde casi la totalidad de personas no ha podido hallarlo; sin embargo, debes encontrar la pista para cantar victoria. Solo tienes cinco segundos, luego del tiempo tienes la opción de ver la solución en la parte baja del contenido.

El que motivó esta nota consiste en encontrar tu nombre en la imagen. Parece bastante simple, pero en realidad tiene un truco. No se trata de verificar tu nombre real dentro de la imagen, sino de la combinación de ‘tu nombre’ en ella. ¿Te animas a participar o compartirlo con los amigos o familiares para comparar resultados?

Te informamos que debes encontrar ‘tu nombre’ en menos de 10 segundos para poder formar parte del pequeño grupo de personas que cantó victoria. En México, Estados Unidos (EE.UU.) y España, se habla bastante sobre lo complicada que es esta prueba visual.

Y es que el 92 % de participantes no pudo superarla. Decirte ello no es para desanimarte. Nosotros confiamos plenamente en tu capacidad para poder cantar victoria. No pierdas más tiempo e intenta resolverlo en el menor tiempo posible.

Imagen del reto viral

Esta sopa de letras es el reto viral en la actualidad que se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Encuentra tu nombre y así hallarás la solución.| Foto: econsejos.com

El reto viral del momento consiste en encontrar tu nombre en la sopa de letras. (Foto: econsejos.com)

Solución del reto viral

¿Lograste ver el objetivo? Te damos pistas: observa detenidamente la parte central de la imagen. ¿Viste tu nombre? Si aún no puedes dar con la solución del acertijo visual, aquí te mostramos exactamente tu nombre en el pupiletras.

Recuerda que los desafíos tienen como único fin divertir a sus participantes y este no es la excepción. Si te gustó participar en este reto viral, te avisamos que puedes compartirlo con tus familiares y amigas para que más personas pongan a prueba su visión.

Aquí está ‘tu nombre’. (Foto: econsejos.com)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.