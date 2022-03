El siguiente reto viral es uno de los complejos que se han visto en redes sociales. Todo lo que tienes que hacer para resolverlo es descifrar dónde está el error en la imagen de la cabaña. Tendencia en varios países, solo tienes 5 segundos para dar con la respuesta de este acertijo visual. ¿Te animas a pasar por esta prueba lógica? Anímate y demuestra de qué estás hecho en la actualidad. Usa tu sentido común y triunfarás.

Si bien es cierto que el acertijo se ve simple, la verdad es que es mucho más complicado de lo que parece. Según los resultados de este reto viral, apenas el 5% de usuarios alcanzó el éxito al encontrar cuál es el error en la imagen de hoy. ¿Quieres una pista? Solo podemos decirte que prestes mucha atención y que observes detenidamente cada rincón de la ilustración.

En el caso de que no consigas dar con la solución en menos de 5 segundos, te invitamos a revisar el final de la nota. Recuerda, lo que deberás hacer es encontrar lo que está mal en el dibujo de esta bella cabaña, observada desde lejos a través de las ramas de los árboles, pues existe una falla que rompe con la armonía de la imagen. Dicho esto, te deseamos toda la suerte del mundo.

IMAGEN COMPLETA

¿Cuál es el error en la imagen de la cabaña? Muy pocos lograron dar con la respuesta (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y buscar? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución de este increíble reto viral y a compartirlo con tus amigos.

Como bien podrás observas en la imagen de abajo, el dibujo muestra tanta naturalidad que pareciera tener todo correcto. Pero, no es así. La respuesta estaba a la vista, pero se necesita tener un pequeño concepto previo. El tubo de la chimenea atraviesa justo por donde está la ventana del dormitorio principal, he ahí el flamante error que muchos lamentablemente no consiguieron ver.

Solución: descubre cuál era el error en el acertijo de la cabaña en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

