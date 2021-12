Dicen algunos entendidos que para dar con la solución de esta prueba debes mirar más allá de lo evidente. ¿Suena descabellado? Sí, no eres uno de los Thundercats, pero sí podrás mirar más allá de lo que ves en el siguiente reto viral, es decir, profundizar tu vista para tratar de encontrar aquellos aspectos que diferencian a los cerditos de aquellas alcancías que están ocultas entre ellos. Entonces, ¿podrás hacerlo en solo 5 segundos? Creemos en tus habilidades en tiempos de pandemia.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, vale destacar que este tipo de retos generan una ilusión por la repetición de las figuras, lo que acentúa los colores iguales.

No te vamos a engañar, la prueba visual es difícil y ello se ve evidenciado en la poca cantidad de usuarios que han dicho “lo logré”, pero nosotros no queremos desanimarte. Para ubicar a los mencionados objetos en la imagen, debes tener mucha paciencia. Como podrás observar en la gráfica de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica ya mismo y aquí al cachorro oculto entre las toallas lo más rápido que puedas. (Fotos: Facebook/Milenio)

¿Necesitas más tiempo? Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Adelante, direcciona bien la mirada y ubica ese cachorro entre las toallas, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Si revisaste la imagen y no das aún con las respuestas, te pedimos que no entres en pánico. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Realizaste todos los pasos y llegaste hasta aquí significa porque, al parecer, no hallaste a ubicar ese cachorro. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo fueron ciertas personas las que han logrado ubicarlos en el tiempo estimado para este desafío. Te revelaremos la ubicación del objetivo, pues solo tenías que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar las rayas para encontrar una cara. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se ubica el cachorro oculto entre las toallas de este acertijo visual. (Fotos: Facebook/Milenio)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

