Pasamos del “Scooby-Doo, ¿dónde estás?” al “Scooby-Doo, ¿podrás llegar?”. Y es que el simpático perrito que cautivó nuestra infancia se encuentra en una disyuntiva en estos momentos. Tiene mucha hambre -como siempre- y necesita llegar a la cima lo más rápido posible. ¿Crees que podrás darle una mano y descifrar cuál es el camino más adecuado para llegar? Recuerda que para este reto viral solo tienes 10 segundos, porque de no lograrlo, llegará Shaggy a comérselo antes que el alma de ‘Misterio a la orden’.

El hambre es uno de los motores de la vida de Scooby-Doo. El perro más simpático de Hanna-Barbera y los dibujos animados se encuentra en uno de los misterios más grandes de su vida y no cuenta con Shaggy, Vilma, Fred o Daphne para que lo ayude a resolverlo. Entonces, estás tú para lograr ubicar el camino más corto y así llegar a la cima de la torre donde se encuentra la torta.

¿Crees que tienes los suficientes conocimientos para resolver este acertijo visual? Claro que sí, seguro que en el colegio eras un ‘crack’, que en tus clases de razonamiento la rompías y los profesores te tenían en alta estima por tu capacidad. Por supuesto, usa la lógica para resolver este acertijo, pero hazlo en el menor tiempo posible para que no tengas problemas después.

IMAGEN VIRAL

Ayuda a Scooby-Doo a resolver su problema y llegar a la cima para devorar su torta. (Fotos: Facebook)

Entonces sí, ese es el camino de Scooby para llegar a la cima. Fue demasiado fácil, ayudaste al simpático perro a llegar a su tortita para disfrutarla de la mejor manera. Si aún no lograste dar con la solución, no te preocupes. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece. Si por más que buscaste esos rollos no pudiste encontrarlos, aquí te mostraremos la solución y verás que no era tan complicado como pensabas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención a cada detalle de la imagen, en especial, a aquella parte donde crees que pueda estar la esencia de este reto viral. Esta parte de las escaleras era sencillo, mira la imagen a continuación. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: así llegará Scooby-Doo a la cima para devorar su torta y resolverá su problema. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)