¿Preparados? El acertijo de hoy no solo pondrá a trabajar tu maquinaria mental, sino que te sacará de tu zona de confort si es que decides resolver el desafío visual del crimen. ¿Es un asesinato o un suicidio? Solo tienes a la mano una imagen y algunas pistas para dar con la respuesta de esta escena que ningún detective quisiera encontrarse. Ah, y solo cuentas con 60 segundos para responder adecuadamente en la actualidad.

Pueden existir varias respuestas para este desafío, pero lo que debes hacer es poner a trabajar la mente para tratar de dar con la respuesta en estos momentos. Mira bien la siguiente imagen, tendrás todos detalles de la escena del crimen. Lo que tienes que hacer es estudiar cada una de ellas para que postules tus propias hipótesis y des una respuesta más concreta.

Ahora, postulemos unas hipótesis al respecto de este crimen. Mira cada detalle de la fotografía que acaba de pasar, todos y cada uno de ellos. La posición del cuerpo, el ropaje, las sillas tiradas por doquier, el reloj roto, las muletas y los vasos, ¿hubo pelea?, ¿por qué solo hay una fotografía de dos personas? Todos esos detalles te darán una respuesta. ¿Será la correcta? Veamos la tuya y la nuestra.

IMAGEN VIRAL

Resuelve la escena del crimen viral y descubre si fue un asesinato o un suicidio. (Facebook)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VIRAL

Fíjate en estos detalles y resuelve la escena del crimen viral para descubrir si fue un asesinato o un suicidio. (Facebook)

La respuesta a este acertijo viral vendrá a continuación. Si lo que elegiste es que sucedió un suicidio, estás equivocado o equivocada; sin embargo, si decidiste que lo que viste era un asesinato, pues estás en lo correcto. Efectivamente, se trata de la escena de un crimen y la primera pista oficial son las muletas que se aprecian en una esquina, estas están muy lejos de la víctima para que ella sola haya podido caminar hasta el lugar.

Pero eso no es todo. En segundo lugar, en el escritorio se observan dos vasos de agua, lo que hace indicar que el ‘finado’ no estaba solo en aquella habitación, por lo que no se descartar que hubo un persona más que lo estaba acompañando. Asimismo, en el suelo pueden verse algunas cosas dispersas por doquier y en mal estado que dan lugar a entender que ocurrió una pelea.

Finalmente, y lo más importante, hay dos pares de cuadernos y dos lápices cada uno en sitios diferentes, uno en la cama y otro en el escritorio, lo que significa que eran dos personas que probablemente estaban estudiando o haciendo algún trabajo y por algún motivo terminaron peleando. Pero no pierdas de vista que se trataba de una habitación probablemente compartida por la imagen sobre la cama.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

