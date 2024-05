Créeme que te entiendo perfectamente si piensas que participar en un test visual es una pérdida de tiempo. Yo tenía esa idea hace unos años, pero se fue de mi cabeza cuando me sumé a uno y, gracias al mismo, pude saber más sobre mi personalidad. ¡En serio! Te sorprenderá más todavía que te diga que aquella prueba que me hizo cambiar de opinión fue la de esta nota. Sí, no te miento. Si tú quieres conocer muchas cosas acerca de tu forma de ser, esta es la indicada para ti. Aquí lo que se pide hacer es seleccionar una de las plumas que aparecen en la imagen de abajo. Tiene que ser la que más te guste. Si escoges una cualquiera, es muy probable que acabes leyendo algo que no guarda relación contigo. ¡Estás avisado(a)!

Imagen del test visual

Hay cinco plumas en la imagen del test visual. Todas se diferencian entre sí. Míralas bien para que después sepas cuál escoger. Ojo que no podrás cambiar tu respuesta. Con respecto a los resultados de la prueba, debo decir que estos no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco plumas. Debes escoger una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pluma 1:

Si escogiste esta pluma, disfrutas ayudar a los demás. Jamás dices “no”. Tienes un alma noble. Eres una persona cariñosa, amable, pacífica y tranquila. No te genera problema relacionarte con los demás.

Pluma 2:

Si elegiste esta pluma, aprendes muy rápido. Te adaptas fácilmente. Eres una persona hábil, tenaz y perfeccionista. Te gusta pasar tiempo con amigos, pero también solo(a).

Pluma 3:

Si escogiste esta pluma, te levantas fácilmente cuando te caes. Siempre vas tras tus metas y sueños. No tienes miedo al fracaso. Eres una persona arriesgada y aventurera. La independencia es lo tuyo.

Pluma 4:

Si elegiste esta pluma, posees una gran imaginación. Eres una persona con carácter fuerte. Sabes cómo afrontar los problemas. Te encanta la perfección y por eso te exiges mucho.

Pluma 5:

Si escogiste esta pluma, a veces no confías en tus habilidades. Le temes al fracaso, a pesar de ser una persona muy creativa y poseer una gran imaginación. Tienes una especial sensibilidad al detalle. Siempre quieres dar lo mejor de ti porque eres perfeccionista.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.