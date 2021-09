Pon tus habilidades en la solución de este gran acertijo visual. Recuerda que 1 de cada 10 usuarios logra responder adecuadamente. En Facebook y otras redes sociales, es un verdadero éxito, pero ojo, antes de participar, es necesario que sepas que la clave para cantar victoria es prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. El reto viral ha divertido a miles de usuarios. Súmate a una comunidad que no la tiene fácil en este tipo de actividades. Piensa mucho en el tiempo que te demorarás buscando, pues hay un límite. En otras palabras, apúrate.

5 segundos, solo 5 tienes en esta ocasión. La complejidad de este desafío visual consiste en ubicar ese animal en un tiempo determinado tan mínimo que solo un verdadero ojo entrenado puede dar con él tras una revisada a la fotografía que vendrá líneas abajo. Ojo, deja tus prejuicios de lado para poder dar con la solución, ya que si solo miras superficialmente, te será complicado responder asertivamente.

Lúcete con tus mejores habilidades para dar con la respuesta de este acertijo visual. Y es que son pocos los que se atrevieron a enfrentarlo y luego encontrarle la solución a un desafío que pone contra las cuerdas a miles de usuarios en las redes sociales. Prepara tus mejores aptitudes para ponerlas en marcha y dar así con la rebuscada respuesta.

IMAGEN VIRAL

¿Puedes ver al elefante oculto entre los rinocerontes? | Foto: genial.guru

Claro que sí, tú puedes, no claudiques. Dale otra revisada a la imagen en cuestión e intenta ubicar la respuesta a esta prueba visual para que sigas adelante con otro tipo de retos virales. Mira que así como tú, miles de usuarios también salieron airoso de este acertijo y decidieron enfrentarse a otros aún más complicados. ¿Qué, aún no lo resuelves? No te preocupes. Tómate 10 segundos más y encuéntralo por ti mismo.

¡Felicidades, ‘crack’! Respondiste acertadamente este desafío visual, encontraste muy bien dónde se ubicaba ese elefante, lo hiciste mejor que nadie. Confiábamos en tus habilidades y respondiste de acuerdo a las circunstancias. De no ser así, no te preocupes, podría ser muy difícil y lo comentamos previamente, así que te mostraremos a continuación la solución de este viral.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

La parte de la nota a la que muchos quieren llegar desde que ven la imagen. Es que sí, así de difíciles son nuestra pruebas, pero no te rindas, te mostraremos la respuesta que era tan sencilla. Revisa la gráfica que viene debajo de estas líneas -así como también en nuestra segunda foto de la galería- y podrás conocer la ubicación exacta del reto viral. ¡No te olvides de retar a tus amigos en este y otros desafíos que Depor trae para ti!

Aquí te dejamos la ubicación exacta del elefante, en este complicado reto viral. | Foto: genial.guru

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

