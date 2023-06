No todas las personas tienen una vista privilegiada. Si estás con ganas de descubrir si tú posees esa característica, el reto viral de esta nota te ayudará. Este desafío se ha convertido en el favorito de muchos usuarios por su nivel de dificultad. Está compitiendo de tú a tú por el primer lugar con pruebas muy buenas, como “la que te permitirá saber si eres buena o mala persona” y “la que brinda información exacta sobre tu personalidad, siempre y cuando elijas un gato”.

Para que demuestres que tienes una excelente visión debes hallar la letra ‘C’ que está escondida en la imagen que he dejado más abajo. Relájate porque no se ha establecido un límite de tiempo. En otras palabras, no se te exige encontrarla en cuestión de segundos. Puedes demorarte. Lo importante es que la ubiques.

Encuentra la letra ‘C’ en esta imagen

No vas a poder localizar la letra ‘C’ si solo le das un simple vistazo a la imagen. Tienes que observarla detenidamente. Solo así te quitarás la idea de la cabeza de que en la ilustración nada más hay letras ‘G’. La clave del éxito ya la conoces. Eso quiere decir que ahora todo depende de ti.

RETO VIRAL | En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color morado con bastantes letras ‘G’, está la ‘C’. (Foto: MDZ Online)

Conoce la ubicación de la letra ‘C’ en la imagen

Debido al nivel de dificultad que posee este reto viral, son contadas las personas que han hallado la letra ‘C’, a pesar de que no se exige encontrarla en segundos. Si quieres conocer su ubicación exacta, mira la siguiente imagen.

RETO VIRAL | En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas letras ‘G’, se indica dónde está la ‘C’. (Foto: MDZ Online)

El concepto de un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

