El reto viral que verás a continuación solo fue resuelto por 1 usuario de cada 10 que lo intentó. Eso quiere decir que estadísticamente casi todos fallan al intentar hallar la solución del acertijo visual. ¿A qué se debe? Pues miles de usuarios en Facebook y demás redes sociales no prestan atención a los detalles y sobre todo no utilizan su sentido común.

¿Qué es lo que tienes que hacer en este acertijo lógico? Es sencillo: simplemente encontrar el error que está prácticamente en nuestras narices. Ya te diste cuenta? Pues para darte una pista solo te diremos que no te enfoques en observar la casa, sino en lo que rodea a esta. ¿Notaste el error?

Pues si a pesar de la ayuda que te brindamos continúas sin identificar cuál es el error en este reto viral, pues no te preocupes. Ya que aquí te mostraremos la ubicación y sobre todo la explicación del error que muy pocos han logrado descubrir..

Imagen del reto viral 2022

Observa bien todo el entorno de la imagen y analiza cada detalle. Solo así podrás descubrir el error en este reto viral.| Foto: genial.guru

Respuesta del acertijo visual

Recuerda que en este reto viral no hay límite de tiempo. ¿Te diste por vencido? Pues porqué no observas los frutos que están en primer plano en la imagen. ¿Te diste cuenta? Si aún no detallas cuál es el error, pues a continuación te lo diremos. Atento: las manzanas y las flores no pueden aparecer juntas en el árbol. Como te indicamos, no todo es habilidad visual pues aquí debiste usar tu sentido común.

Aquí te dejamos la respuesta: las manzanas y las flores no pueden aparecer juntas en el árbol. | Foto: genial.guru

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cómo se hace un acertijo?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.

¿Cómo se resuelve un acertijo?

Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad de deducción. La resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar preguntas, señala Wikipedia.