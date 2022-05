¿Sabes cuál es el acertijo visual que está dando la hora en las redes sociales? El que motivó esta nota de Depor. Su popularidad radica en el elevado nivel de dificultad que posee. El reto viral consiste en averiguar qué es lo que no cuadra en la imagen.

Sí, el desafío presentado aquí no tiene un límite de tiempo. Eso significa que puedes buscar con calma. La clave está en observar detenidamente la ilustración que, si no te has dado cuenta, fue creada por genial.guru.

El escenario es el fondo del mar, donde hay tres personas que están buceando sin correr ningún peligro. A simple vista no hay nada que no cuadre en la escena, pero créenos que sí hay algo raro. ¡Averigua qué es y canta victoria en el acertijo visual!

Imagen del reto viral 2022

A simple vista no se aprecia nada raro en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

No te sientas mal si llegaste a este punto de la nota sin haber averiguado qué es lo que no cuadra en la imagen. Somos conscientes que el reto viral es realmente difícil de superar. A continuación sabrás qué cosa es lo raro en la ilustración.

Aquí está lo que no cuadra. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.