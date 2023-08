El día está perfecto para que pongas a prueba tu visión con un reto viral. Si superas el que te traigo ahora, definitivamente eres una persona observadora. Dicho ello, no pierdas más tiempo y participa en el desafío. Te vas a divertir y conocer mejor con este contenido que está causando furor en las redes sociales, así como “el que consiste en encontrar un huevo real” y “el que revela tu estado mental actual, según el garabato que elijas”.

Si decidiste sumarte a la prueba, genial. Te informo que más abajo he dejado una imagen. Mírala con mucha atención porque para cantar victoria debes identificar cuáles son las cosas que no cuadran en la misma. Si quieres que te ayude, te comento que en total son tres equivocaciones las que tienes que ubicar.

La imagen del reto viral

La ilustración del reto viral nos permite apreciar que donde hay errores es en la habitación de una bebé. No me preguntes su nombre porque no lo sé. Lo que te debe interesar saber es que no se ha establecido un límite de tiempo en el desafío. En otras palabras, puedes buscar todo lo que no cuadra con calma.

RETO VIRAL | En esta ilustración, que muestra el cuarto de una bebé, hay cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

No te sientas mal si llegaste a este punto de la nota sin haber superado el reto viral. Soy consciente que el nivel de dificultad que posee el desafío es elevado. Por esa razón ahora mismo comparto la solución de la prueba.

RETO VIRAL | En esta imagen del cuarto de una bebé se indica cuáles son las cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

Te informo qué es un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

