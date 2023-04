Si eres de las personas que piensan que nada más hay retos virales fáciles de superar, pueda que cambies de opinión al participar en el de esta nota. Y es que aquí debes encontrar el emoji que es único en la imagen. Ojo que solo tienes 3 segundos para hacerlo.

El límite de tiempo ha hecho que muy pocas personas canten victoria, así que te recomendamos que no te confíes a la hora de participar. Si no te concentras, la tarea será imposible de realizar para ti. ¡Estás avisado(a)! Nosotros no te informamos todo esto para asustarte. Simplemente es nuestro deber.

Imagen del reto viral del emoji que es único

En esta ilustración, que posee un fondo de color rosado, hay bastantes emojis. Solo uno es único. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

¿Llegaste a este punto de la nota porque no pudiste encontrar el emoji que es único en 3 segundos? No hay ningún problema. Ahora mismo sabrás en qué parte está en la imagen.

En esta imagen, cuyo fondo es de color rosado, se indica la ubicación del emoji que es único. (Foto: genial.guru)

