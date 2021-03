Los retos virales se han creado para poner a prueba tu agilidad mental y desafiar tu mente con objetivos determinados. En su gran mayoría hemos apreciar que se han convertido en tendencia por la gran recepción de parte de la comunidad de diferentes redes sociales. No obstante, en esta ocasión deberás hallar el error en el paisaje que ya es viral en Facebook.

En este nuevo juego visual deberás encontrar el error en la foto donde se muestra un paisaje. La solución no es nada fácil porque el objetivo a buscar puede estar escondido en un lugar recóndito de la imagen e incluso, los colores de la ilustración podrían confundirte.

Este reto viral te hará probar la capacidad de tus habilidades mentales. La observación es base en este desafío porque deberás ubicar rápidamente al objetivo. La imagen es clara, pero el error dentro de ella es la gran dificultad. Quizá necesitarás hacer zoom a la foto para hallar la respuesta o alejarte para tener mejores detalles.

IMAGEN COMPLETA

Como las ilustraciones habituales de paisajes, esta imagen muestra un campo abierto con un día soleado. Eso sí, no te confíes y busca bien el error dentro de la foto. Tan solo tendrás 60 segundos para hallar el objetivo, y si no, podrás averiguarlo líneas más abajo de la presente nota.

Observa la imagen y encuentra el error en la foto. (Foto: Facebook)

Como podrás apreciar en la ilustración, un hombre aparece cruzando el puente en el río. No dejes que esto te impida encontrar el objetivo. Una pista: el error podría aparecer en la parte superior de la imagen.

SOLUCIÓN

¿Difícil, no? Bueno, no te preocupes que nosotros te ayudaremos a encontrar la respuesta en este nuevo reto viral que está dando la vuelta al mundo. No eres el único que no ha logrado encontrar el error. El objetivo se encuentra en la parte de la izquierda de la ilustración, donde podrás apreciar que el río no continua en la parte trasera del puente.

¿Te gustó el desafío? ¿Crees que fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste hallar la respuesta en este nuevo reto viral. Y si no, te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo deberás dar click al siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. No esperes más.

