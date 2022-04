Recuerda que el tiempo es limitado, no más de 8 segundos, por lo que deberás prestar mucha atención a la información previa para no fallar en la prueba visual. ¿En qué consiste el desafío que Depor nos trae en esta ocasión? La misión es encontrar a la persona que viene del futuro en el visual de los 70′. ¿Cansado de los mismos retos virales de siempre? Pues hoy te traemos uno que estamos seguros te distraerá por muy buen tiempo.

Recuerda que estos retos virales nos ayudan a mejorar en todo aspecto, además de hacernos más veloces para captar ciertos estímulos del día a día. Si tienes experiencia en estos desafíos visuales, sabrás que el que tienes al frente hoy es de los más complicados.

Nuevo y más esperado acertijo de hoy que te trae Depor. El visual de los los años mozos del siglo pasado esconde a una persona que viene del futuro que solo unos avispados logran ver con acierto. Acércate a la pantalla, revisa la imagen, despeja la mente y lo ubicarás en segundos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Identificas quién viene del futuro? Un reto viral no apto para el 95% de usuarios. (Foto: Genial.Guru)

Si es que te complicó más de la cuenta, pero igual no lo resolviste, es que no formaste parte del grupo selecto de genios que lo han conseguido en este desafío. Pero vamos, tranquilo, te invitamos a ver la solución de este increíble reto viral y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Solo hay dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: estas son sí o no. Si lo lograste, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no pudiste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Cuando revisas la imagen de la fiesta setentera en este viral, verás a todos con la misma indumentaria, pero solo uno tiene una especie de celular en uno de sus bolsillos. He ahí la respuesta de este reto visual de hoy.

Solución del reto viral no apto para el 95% de usuarios: el hombre tiene un celular moderno. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

