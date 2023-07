Este reto viral se diferencia del resto porque son contadas las personas que han podido superarlo. Para serte franco, solo los sabios son capaces de resolverlo. ¿Tú consideras que eres uno de ellos? Será mejor que lo demuestres. Este contenido te entretendrá sanamente, así como “el que revela tu futuro” y “el que expone aspectos increíbles de tu forma de ser”.

Antes de que veas la imagen que he dejado más abajo, quiero recalcarte que este desafío no posee un límite de tiempo. Aquí puedes demorarte todo lo que quieras. Lo que importa es que llegues a identificar lo que no está bien en la ilustración. Sí, hay un error aunque parezca que no.

¿Qué es lo que no está bien en la imagen?

¿Qué se aprecia en la imagen del reto viral? Pues una gran casa de campo. No me preguntes de quién es porque no lo sé. Tampoco es algo relevante aquí. Simplemente mira la ilustración con mucha atención y localiza la equivocación para que dejes en claro que eres una persona muy inteligente.

RETO VIRAL | Esta ilustración te permite apreciar una enorme casa de campo. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

No te frustres si no pudiste identificar lo que no está bien. Esto es un juego. Se puede ganar como también perder. Ahora mismo te indicaré cuál es el error en la imagen del reto viral.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica qué es lo que no está bien en la imagen. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

