No todo debe ser estudio y/o trabajo. Recuerda relajarte de vez en cuando. Ahora mismo te damos la posibilidad de que te diviertas con un reto viral. Aquí tu tarea es localizar el número distinto al resto en una imagen. Ten en cuenta que solo se te brinda 7 segundos para que lo ubiques.

¿Cómo superar un desafío que posee un límite de tiempo? Bueno, primero que nada debes asegurarte de no distraerte con nada porque cada segundo es muy importante. Tus ojos no se pueden despegar de la ilustración. Si no observas detenidamente la gráfica, se te será imposible cantar victoria. ¡Ya sabes!

Como ya te brindamos la información necesaria para este reto viral, ¡adelante!

Imagen del reto viral del número distinto al resto

En esta ilustración se puede apreciar muchos números 30 dentro de un cuadro de diálogo de color naranja. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

Son contadas las personas que lograron hallar el número distinto al resto, así que siéntete feliz si pudiste hacerlo. Si en caso no fuiste capaz de encontrarlo, te informamos que en la siguiente imagen se indica dónde está.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo, se indica cuál es el número distinto al resto. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza.

