Al igual que los test visuales, los retos virales se han ganado un lugar en el corazón de los usuarios. Y es que brindan entretenimiento sano y, a su vez, información importante. Por ejemplo, el desafío de esta nota te permitirá descubrir si posees un alto coeficiente intelectual o no. Todo dependerá de cómo te vaya en la prueba, que es excelente, así como “la que consiste en encontrar un huevo real” y “la que revela tu estado mental actual, de acuerdo al garabato que elijas”.

En el titular de esta nota de Depor te comento que hay errores en una imagen. Bueno, la ilustración del reto viral se encuentra más abajo y las equivocaciones las tienes que ubicar lo más rápido posible. Son varias, así que presta mucha atención a los detalles para que las identifiques.

¿Qué errores hay en esta imagen?

El escenario donde tienes que detectar las cosas que no cuadran es una obra de construcción, donde tres personas están trabajando. Dos de ellas lucen concentradas en una pared, mientras que la otra se dirige a algún lugar mientras lleva unos planos. ¡Abre bien los ojos y todo te irá de maravilla!

RETO VIRAL | En esta ilustración, que muestra a personas trabajando en una obra de construcción, hay errores. (Foto: genial.guru)

Conoce la solución del reto viral

En este punto de la nota de Depor felicito a quienes fueron capaces de ubicar todos los errores. Si no pudiste encontrar las equivocaciones, no hay problema, pues esto es un juego. A continuación sabrás cuáles son las cosas que no cuadran.

RETO VIRAL | En esta imagen de personas trabajando en una obra de construcción se indica cuáles son los errores. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

