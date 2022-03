Para divertirte desde la comodidad de tu hogar puedes sumarte a un acertijo visual. En redes sociales como Facebook hay muchos, pero ninguno es como el de esta nota. ¿En qué consiste? Debes ubicar a las reinas en la imagen. ¡Solo un 4 % de participantes superó este reto viral!

Las mencionadas piezas de ajedrez están bien escondidas en la ilustración creada por Noticieros Televisa. A simple vista parece que solo hay reyes, pero eso no es verdad. Tienes que prestar mucha atención a los detalles para darte cuenta.

Como no hay un límite de tiempo para cantar victoria en este acertijo visual, no te estreses. Busca con calma. Recuerda que todos los retos virales que circulan en Internet tienen como fin divertir a las personas. Este no es la excepción.

Imagen del reto viral 2022

¿Eres capaz de encontrar a las reinas en esta ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del acertijo visual

En total hay tres reinas en la imagen. Si fuiste capaz de encontrarlas, ¡felicidades! Pero si en caso no pudiste hallarlas, no hay problema. Esto es un juego. Se puede ganar como también perder. Aquí abajo te indicamos dónde están.

Aquí están las reinas. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.