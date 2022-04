Los retos virales siguen llamando la atención de todos en las redes sociales. Niño, jóvenes y adultos no se resisten a estos desafíos que ponen al límite nuestras habilidades visuales, de intuición y sentido común. Así, tenemos un acertijo visual que solo logró ser resuelto por 2 de cada 9 usuarios que lo intentaron, es decir es un completo dolor de cabeza. Presta atención.

Lo único que podemos indicarte en este reto visual es que mires detenidamente todos los detalles. Incluso aquellos que tu creas que son inútiles y que seguro no te ayudarán a conseguir la solución del reto viral. ¿Quieres pistas? Pues observa fijamente la botella.

Si a pesar de la ayuda no puedes dar con el error en este reto viral, pues seguramente ya te diste por vencido. Si sucedió eso, no te preocupes pues a continuación te mostraremos la solución. Sin embargo, si aún crees que tienes oportunidad, pues inténtalo nuevamente.

Imagen del reto viral 2022

Observa la imagen del reto viral. Utiliza al máximo tu sentido común y responde cuál es el error. | Foto: brainy county

Respuesta del acertijo visual

Llegado a este punto seguramente ya tienes la respuesta. ¿Encontraste el error? ¿Aún no? Bueno, como te indicamos al inicio de la nota, para resolver este reto viral no solo debes contar con una vista extraordinaria, sino también bastante sentido común. El error está en que el sello de la botella no se ha roto, pero extrañamente el contenido de la botella ha bajado.

El error está en que el sello de la botella no se ha roto, pero extrañamente el contenido de la botella ha bajado | Foto:

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cómo se hace un acertijo?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.

¿Cómo se resuelve un acertijo?

Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad de deducción. La resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar preguntas, señala Wikipedia.

¿Cómo se define un acertijo?

Un acertijo es un cierto tipo de reto, juego o pasatiempo mental, en el que se le ofrece a alguien un enigma, formulado de manera puntual y específica, para que intente dar con su solución, precisa concepto.de.