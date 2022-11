El reto viral que motivó esta nota de Depor es muy diferente a cualquier otro que hayas participado. Decimos eso porque el de aquí solo 2 de cada 10 personas han sido capaces de superarlo. Sin duda, eso es impactante. El desafío consiste en decir qué es lo que no se repite en la imagen. ¿Preparado(a)?

En esta oportunidad, hemos considerado innecesario establecer un límite de tiempo, así que te pedimos que no te desesperes a la hora de buscar. Nada ni nadie te apura en esta prueba. Tienes que aprovechar ello de la mejor manera posible. Tómate las cosas con calma. Solo queremos que pases un agradable momento.

Por otro lado, ten siempre presente que si compartes este reto viral con tus seres queridos, como familiares y amigos, estarás ayudando a que más personas se diviertan bastante al igual que tú. Eso, sin duda, es una excelente acción. ¡En serio! Estamos seguros de que te acabarán agradeciendo el gesto.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? Pues varias plantas que están en sus respectivas macetas, pero también hay otros elementos, como por ejemplo, los afiches publicitarios. No mencionaremos más para que te concentres y puedas identificar qué es lo que no se repite en la ilustración. ¡Vamos!

A simple vista no se aprecia lo que no se repite en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

No hay ningún problema si decidiste tirar la toalla en este reto viral. Créenos que somos conscientes del nivel de dificultad que posee. No vamos a criticarte y tampoco nadie debería hacerlo, pues esto es un juego. A continuación podrás saber qué es lo que no se repite en la imagen.

En esta imagen se indica qué es lo que no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te ayudará a divertirte siempre. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

