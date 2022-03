El siguiente reto viral no es apto para cualquiera, estás advertido. El acertijo visual de esta semana consiste en encontrar el error que esconde la imagen, para lo cual solo tendrás 10 segundos. ¿Te animas a resolver esta increíble prueba lógica? Abre bien los ojos, busca en cada rincón y demuestra de qué estás hecho. Aunque se ve fácil, el desafío compartido en redes sociales se dificulta con el tiempo. Buena velocidad y seguridad a la hora de decidir son algunas de las características que necesitarás para triunfar.

Como alguna vez dijo Albert Einstein: “la educación no es el aprendizaje de datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar”. Teniendo en cuenta esto, pensamos en aprovechar esta ocasión para pasar un buen rato y desarrollar tu mente con un nuevo reto viral que te llevará al límite. Creado por los ilustradores de ‘Genial.Guru’, el siguiente acertijo va de encontrar un error en la imagen mostrada.

En la ilustración se puede observar una mesa con libros, un lápiz, una taza de café y una maceta. No obstante, hay algo que no está bien en la foto y tu misión es descubrir de qué se trata. Pese a que todo parece normal y cotidiano, lo cierto es que hay un detalle que no encaja y que, por ende, está mal. Sin más, tienes 10 segundos para adivinar cuál es el error. Buena suerte... la necesitarás.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y no poder dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

De nuevo, es entendible que hayas fracasado. El dibujo muestra tanta naturalidad que pareciera tener todo correcto, aunque en realidad no es así. La respuesta estaba a la vista, pero se necesita tener un pequeño concepto previo: el título del libro que está sobre la mesa se encuentra en la parte posterior, he ahí el flamante error que muchos no consiguieron ver en la imagen.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

