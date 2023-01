Hoy Depor te trae un desafío visual para que relajes tu mente y pongas a prueba tus habilidades de observación durante este fin de semana. Lo único que tienes que hacer es encontrar los tres errores ilógicos que esconde la ilustración que te dejaremos líneas abajo, en un tiempo máximo de 10 segundos.

El siguiente reto viral que se ha popularizado en países como Estados Unidos, México y España pondrá a prueba tu sentido de la vista y requerirá de tu creatividad y de tu gran poder mental. Al participar en esta prueba se fortalecerán las conexiones entre las células de tu cerebro, aumentará tu agilidad mental y te ayudará con los problemas de memoria a corto plazo.

La ilustración está compuesta por un tipo que se encuentra sentado en un sillón y al fondo existe un retrato de alguno de sus antepasados. Ahora es tu turno de encontrar tres errores que esconde la imagen. Algunos saltarán a simple vista; sin embargo, otros te resultarán casi imposibles. ¿Preparado?

Mira aquí la imagen del reto viral

Usa el máximo potencial de su cerebro y tu razonamiento lógico para dar con las respuestas correctas. Solo tienes 10 segundos así que concéntrate y aléjate de cualquier distracción que te impida enfocarte al 100%. Ahora sí ¿Nos divertimos tratando de resolver este rompecabezas con imágenes?

Si realmente crees que tienes un coeficiente intelectual alto, entonces demuéstralo encontrando los errores en 10 segundos. (Foto: cortesía Brightside.com)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Aún no estás seguro de la respuesta correcta? Entonces, por favor, echa un vistazo a la imagen de abajo para saber la respuesta precisa para este rompecabezas. Los pares impares todavía no están de moda, los coches no son tan antiguos y la banana aún no funciona como celular.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena, ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.